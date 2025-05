Atlético Nacional x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (14), no Estádio Atanasio Girardot; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético Nacional e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, na cidade de Medellín, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo na última rodada do Brasileirão, o Bahia volta suas atenções para a Libertadores. Líder do Grupo F com sete pontos, o Tricolor depende apenas de si para garantir a vaga nas oitavas de final da competição continental.

Sob o comando de Rogério Ceni, o Bahia disputou quatro partidas na fase de grupos, com duas vitórias, ambas por 1 a 0, contra Nacional-URU e Atlético Nacional, um empate em 1 a 1 com o Internacional e uma derrota por 3 a 1 para o próprio Atlético Nacional, na Colômbia.

Mais artigos abaixo

Já o Atlético Nacional ocupa a vice-liderança do grupo, com seis pontos. A equipe colombiana soma duas vitórias e duas derrotas em quatro jogos, mantendo um aproveitamento de 50% na Libertadores.

Prováveis escalações

Atlético Nacional: Ospina; Román, Arias, Testillo e Cándido; Uribe, Campuzano e Cardona; Hinestroza, Arce e Viveros.

Bahia: Marcos Felipe; Erick (Gabriel Xavier), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Cauly, Willian José e Pulga.

Desfalques

Atlético Nacional

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Kanu, Ronaldo, Gilberto e Santiago Arias seguem no departamento médico.

Quando é?