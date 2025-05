Atlético-MG x Cienciano: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (29), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Valendo vaga direta às oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025, Atlético-MG e Cienciano se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela sexta rodada da fase de grupos do torneio. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa)

Após o empate sem gols com o Corinthians pelo Brasileirão, o Atlético-MG volta a campo pela Copa Sul-Americana. Na vice-liderança do Grupo H, com oito pontos, o Galo precisa vencer para garantir a classificação direta para o mata-mata. Em cinco jogos disputados, o time mineiro acumula dois empates — 0 a 0 com o próprio Cienciano e 1 a 1 com o Caracas — além de duas vitórias, por 3 a 1 sobre o Caracas e por 4 a 0 sobre o Iquique, e uma derrota por 3 a 2 para a equipe chilena.

Já o Cienciano, líder do grupo com nove pontos, entra em campo com a vantagem do empate para se classificar diretamente às oitavas de final. Invicta na competição, a equipe peruana soma duas vitórias e três empates, com aproveitamento de 60%.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso, Rubens, Patrick (Gabriel Menino), Alan Franco, Scarpa, Igor Gomes (Bernard), Ronny e Hulk.

Cienciano: Barrios; Estrada, Amondarain e Valoyes; Arias, Gonzalez, Ascues, Benites, Neira Herrera, Didier La Torre e Gentile (Beto da Silva).

Desfalques

Atlético-MG

Guilherme Arana, Tomás Cuello, Caio Maia e Cadu estão no departamento médico.

Cienciano

Carlos Garcés está lesionado.

Quando é?