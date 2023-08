Atlético-MG x Botafogo ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileiro sub-17

Galo e Fogão se enfrentam às 14h45 desta terça-feira pela 7ª rodada do nacional

Atlético-MG e Botafogo se enfrentam na tarde desta terça-feira (15), às 14h45 (de Brasília), no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte, em MG, pela 7ª rodada do Brasileiro sub-17. A partida não terá transmissão ao vivo.

O Galo vem de derrota em casa na competição, diante do Fluminense, na última quarta-feira (9), por 3 a 2. Antes disso, oscilou entre bons e maus resultados, que lhe garantem atualmente apenas a sexta posição do Grupo A, com oito pontos.

O Fogão, por outro lado, aplicou um sonoro 4 a 0 no Bragantino no embate mais recente, também na última quarta. Após um início lento, as três vitórias nos últimos quatro jogos alçaram o time logo à frente do Atlético, em quinto, com nove tentos.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Atlético-MG sub-17: Pedro, João Henrique, Vinicius Miguel, Denilson, Guilherme, Bruno Henrique, Fábio Ximenes, Mateus Iseppe, Lucas, Kauan, Kawê. Técnico: Willian Lima.

Botafogo sub-17: Joaquim, Caio Felipe, Caio Valle, Victor Hugo, Davi Souza, Gabriel Justino, Bernardo Valim, Foguete, Kayke, Yarlen, Fabiano. Técnico: Lucas Batista.

Desfalques

Atlético-MG sub-17

O Atlético-MG sub-17 não possui desfalques confirmados.

Botafogo sub-17

O Botafogo sub-17 também não.

Quando é?