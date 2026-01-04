+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Atlético-MG Sub-20 2025Foto: Fabio Pinel / Atlético
Mounique Vilela

Atlético-MG x União Rondonópolis: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Equipes se enfrentam neste domingo (4), no Estádio Rochdalão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e União Rondonópolis se enfrentam neste domingo (04), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rochdalão, em Osasco, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal da CazéTV no YouTube. (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Com títulos conquistados em 1975, 1976 e 1983, o Atlético-MG vai em busca do quarto troféu da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Galo integra o Grupo 29, ao lado de Audax-SP, QFC e União Rondonópolis, e enfrentará os adversários em turno único dentro do grupo. 

Avançam para a segunda fase os dois primeiros colocados de cada chave. A partir daí, a Copinha passa a ser disputada em sistema de mata-mata até a final, marcada para o dia 25.

Atlético-MG: Robert Alves, Luís Gustavo, Samuel Lima, Lucas Souza, Lucas Santana, Alexis Vargas, Igor Toledo, Mateus Iseppe, Murillo Fernandes, Mamady Cissé, João Marcelo.

União Rondonópolis: Pedro Silva, Ikaro, Dhean, Vinicius Bertuchi, Andrey, Alex, Ryan, Otávio, Igor Milhas, Kauã, Vitinho.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

União Rondonópolis

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: domingo, 04 de janeiro de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Rochdalão - Osasco, SP 

Links úteis

