Atlético-MG x Tombense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Mineiro 2026

Atlético-MG e Tombense entram em campo neste domingo (18), às 18 (horário de Brasília), em confronto válido pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro de 2026. A partida acontece na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Onde assistir Atlético-MG e Tombense ao vivo

O jogo entre Atlético-MG e Tombense será transmitido pela TV Globo (apenas para Minas Gerais), TV aberta, na getv, no YouTube, pelo SporTV, na TV fechada e pelo Premiere, no streaming e no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Notícias do Atlético-MG

A partida deve marcar a primeira utilização do time principal por Jorge Sampaoli na temporada. Após empates contra Betim e North, o treinador, que nas rodadas iniciais deu espaço a atletas com menor minutagem em 2025 e a jovens da base, passa a contar com alguns reforços que estavam em condicionamento físico, como o lateral Renan Lodi, o atacante equatoriano Alan Minda e o volante Maycon, já regularizado no BID (Boletim Informativo Diário).

Notícias da Tombense

A Tombense entra em campo após o revés por 2 a 1 diante do Cruzeiro. O time sentiu a pressão adversária na etapa inicial e foi para o intervalo com dois gols de desvantagem, mas apresentou reação no segundo tempo e chegou a ameaçar o empate.

Que horas começa Atlético-MG x Tombense

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

