Atlético-MG x Sport: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final da Copa do Brasil sub-20 2025

Atlético-MG e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 15h (de Brasília), no Sesc Venda Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do segundo título da Copa do Brasil Sub-20, o Atlético-MG garantiu a classificação para as quartas de final após eliminar o Real Brasília por 3 a 0 na primeira fase e superar o Flamengo nos pênaltis por 4 a 3.

Por sua vez, o Sport avançou após deixar para trás o Sergipe, vencendo por 3 a 0 na primeira fase, e o CRB, com placar agregado de 3 a 1 nas oitavas de final.

Atlético-MG sub-20: Pedro Cobra, Samuel Lima, Lucas Souza, Lucas Santana, Alexis Vargas, Igor Toledo, David Kauã, Mateus Iseppe, Murillo Fernandes, Mamady Cissé, João Marcelo.

Sport sub-20: Erick; Patrick, Rafinha, Felype Gabriel, Breno, Luiz Henrique, Augusto Pucci, Dedé, Micael, Lázaro e Lipão.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Sport

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 12 de novembro de 2025

quarta-feira, 12 de novembro de 2025 Horário: 15h (de Brasília)

15h (de Brasília) Local: Sesc Venda Nova - Belo Horizonte, MG

