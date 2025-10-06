Atlético-MG x Sport: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Atlético-MG e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).
Notícias e prováveis escalações
Após a derrota para o Fluminense por 3 a 0 na última rodada, o Atlético-MG volta a campo buscando se afastar da zona de rebaixamento. Em 15º lugar, com 29 pontos, o Galo está a quatro pontos do Vitória, equipe que abre o Z-4. Em 25 jogos, acumula sete vitórias, oito empates e 10 derrotas. Aproveitamento de 38%.
Por outro lado, o Sport está na lanterna do Brasileirão, com apenas 16 pontos. Sem vencer há três rodadas, com uma derrota e dois empates, o Leão da Ilha está a 12 pontos do Santos, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.
Atlético-MG: Éverson; Tressoldi, Lyanco, Vitor Hugo, Natanael, Igor Gomes, Gustavo Scarpa, Guilherme Arana, Bernard, Rony e Hulk.
Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Hyoran; Romarinho, Matheusinho e Derik.
Desfalques
Atlético-MG
Alexsander, Tomás Cuello, Júnior Santos, Patrick e Caio Maia estão no departamento médico.
Sport
Hereda segue fora.
Quando é?
- Data: quarta-feira, 08 de outubro de 2025
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Arena MRV - Belo Horizonte, MG
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
Em 56 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma 24 vitórias, contra 12 do Sport, além de 20 empates. No último encontro válido pela terceira fase da Copa do Brasil 2024, o Galo venceu por 2 a 1 no placar agregado.