+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoAtlético-MG
team-logoSport
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Atlético-MG x Sport: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (08), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na partida entre Atlético-MG e Sport, os fãs podem aproveitar a ação dentro e fora dos campos. Considerar o uso de um código de bônus do F12 Bet pode trazer condições diferenciadas para as apostas durante o Brasileirão, ampliando o prazer e a estratégia ao acompanhar cada movimento do jogo.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota para o Fluminense por 3 a 0 na última rodada, o Atlético-MG volta a campo buscando se afastar da zona de rebaixamento. Em 15º lugar, com 29 pontos, o Galo está a quatro pontos do Vitória, equipe que abre o Z-4. Em 25 jogos, acumula sete vitórias, oito empates e 10 derrotas. Aproveitamento de 38%.

Brasileirão
Fortaleza crest
Fortaleza
FOR
Atlético-MG crest
Atlético-MG
CAM
Brasileirão
Bahia crest
Bahia
BAH
Sport crest
Sport
SPO

Por outro lado, o Sport está na lanterna do Brasileirão, com apenas 16 pontos. Sem vencer há três rodadas, com uma derrota e dois empates, o Leão da Ilha está a 12 pontos do Santos, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Atlético-MG: Éverson; Tressoldi, Lyanco, Vitor Hugo, Natanael, Igor Gomes, Gustavo Scarpa, Guilherme Arana, Bernard, Rony e Hulk.

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Hyoran; Romarinho, Matheusinho e Derik.

Escalações de Atlético-MG x Sport

Atlético-MGHome team crest

4-2-3-1

Formação

5-3-2

Home team crestSPO
22
Everson
4
Lyanco
26
R. Saravia
13
G. Arana
14
Vitor Hugo
11
Bernard
10
G. Scarpa
92
Dudu
8
F. Vera
17
Igor Gomes
33
Rony
1
Gabriel
15
Rafael Thyere
36
L. Candido
13
Aderlan
16
I. Carius
40
Ramon
17
Matheusinho
58
Ze Lucas
14
C. Rivera
18
D. Lacerda
19
Hyoran

5-3-2

SPOAway team crest

CAM
-Escalação

Reservas

Técnico

  • J. Sampaoli

SPO
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Paulista

Desfalques

Atlético-MG

Alexsander, Tomás Cuello, Júnior Santos, Patrick e Caio Maia estão no departamento médico.

Sport

Hereda segue fora.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 08 de outubro de 2025
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Arena MRV - Belo Horizonte, MG

Retrospecto recente

CAM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
2/4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
0/5

SPO
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/5
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Em 56 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma 24 vitórias, contra 12 do Sport, além de 20 empates. No último encontro válido pela terceira fase da Copa do Brasil 2024, o Galo venceu por 2 a 1 no placar agregado.

CAM

Outros

SPO

4

Vitórias

0

Empate

1

9

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0