Atlético-MG sonda Jemerson, livre no mercado após rescisão na França

O Atlético segue em busca de reforços para a segunda metade da temporada. Além da chegada do atacante Cristian Pavón, o Galo agora quer reforçar a defesa e já tem um novo alvo: Jemerson.

O zagueiro de 29 está livre no mercado desde o final de abril, quando rescindiu o seu contrato com o Metz, da França, e já está ciente da procura do Atlético, como soube a GOAL com pessoas próximas ao atleta. Apesar de ter sido apenas uma sondagem e ainda estar em fase inicial, existe a possibilidade do negócio avançar nos próximos dias entre Jemerson e o clube alvinegro.

Um dos motivos da procura por um defensor é o fato de El Turco Mohamed contar com apenas cinco zagueiros em seu elenco em uma temporada com um calendário mais apertado. Réver, Igor Rabello, Diego Godín, Nathan Silva e Junior Alonso são as atuais opções para o setor.

Apesar de estar livre no mercado, o defensor só poderia assinar um novo contrato quando a janela de transferências do Brasil reabrir, em julho: como ele só ficou sem contrato após o encerramento do último período para registro de atletas no Brasil (em 12 de abril), não poderá ser imediatamente contratado por um clube do país.

Jemerson é um nome conhecido dos torcedores atleticanos. Criado nas categorias de base do clube, foi campeão da Copa do Brasil (2014), da Recopa Sul-Americana (2014) e bicampeão mineiro (2013 e 2014), em 109 jogos disputados pelo Galo. Teve passagens também por Corinthians e Monaco, da França.