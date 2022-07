Atlético-MG se irrita com pedido do Flamengo por árbitro de Copa do Mundo em decisão

Diretoria do Fla enviou ofício à CBF às vésperas de jogo das oitavas de final pedindo Wilton Pereira Sampaio como árbitro no Maracanã

O Atlético-MG se irritou com a articulação do Flamengo junto à CBF às vésperas do jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Os cariocas pediram um árbitro de Copa do Mundo para o duelo — há dois no país atualmente: Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus — e foram atendidos pela entidade.

A GOAL apurou que a diretoria do Galo se incomodou com a decisão da CBF de acatar a solicitação do Flamengo para o duelo de mata-mata. Existe um incômodo nos bastidores com a forma como ocorreu a articulação. Os mineiros entendem que os cariocas foram responsáveis por escolher o dono do apito no duelo que será disputado no Maracanã.

O incômodo será reportado à entidade ainda nesta quarta-feira (13), antes do jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. A cúpula ainda não decidiu a forma de notificar a entidade nacional, mas já se prepara para falar sobre o caso com o presidente Ednaldo Rodrigues.

Mais artigos abaixo

O Flamengo enviou um ofício à CBF, assinado pelo presidente Rodolfo Landim, na última segunda-feira (11), a fim de cobrar a presença de "um árbitro de Copa do Mundo, que, por sua experiência e qualidade técnica, não se intimide com as pressões feitas por jogadores em campo e não permita a prática de conduta antidesportivas durante o jogo, cumprindo a regra em seu rigor".

A solicitação do Flamengo é baseada nas discussões envolvendo o atacante Hulk e o árbitro Anderson Daronco (RS/Fifa) no último domingo (10). Na ocasião, os cariocas alegaram que o atacante "tem sido agraciado com a benevolência da arbitragem que não coíbe a sua atitude de reclamar ostensivamente em todos os lances do jogo, sem que seja devidamente advertido pelos árbitros, nem de forma verbal e tampouco com a utilização de cartões".

No duelo desta quarta-feira, no Maracanã, o apito estará sob a responsabilidade de Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO), que será auxiliado por Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Bruno Boschilia (Fifa/PR). Na ida, o Galo venceu o Fla por 2 a 1 no Mineirão.