Atlético-MG x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Copa do Brasil sub-20 2025

Atlético-MG e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 20h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (veja a programação completa).
Em busca do seu segundo título da Copa do Brasil Sub-20, o Atlético-MG avançou à semifinal após eliminar o Real Brasília por 3 a 0 na primeira fase, o Flamengo nos pênaltis por 4 a 3 na segunda fase e o Sport por 3 a 2 no placar agregado nas quartas de final.
Por outro lado, o São Paulo é o maior campeão da Copa do Brasil Sub-20, com quatro títulos. Na atual edição, o Tricolor Paulista goleou o Operário Atlético por 8 a 0 na primeira fase, venceu o Grêmio por 2 a 1 no placar agregado nas oitavas de final e, nas quartas de final, superou o Fortaleza por 2 a 1 no agregado.
O jogo de volta está marcado para o próximo dia 4 de dezembro, no MorumBIS.
Atlético-MG sub-20: Pedro Cobra, Samuel Lima, Kauã Pascini, Lucas Souza, Lucas Santana, Alexis Vargas, Igor Toledo, Mateus Iseppe, Murillo Fernandes, Mamady Cissé, João Marcelo.
São Paulo sub-20: João Pedro, Igor Felisberto, Isac Silva, Luis Osorio, Lucyan, Pedro Andrade, Guilherme Reis, Matheus Ferreira, Pedro Bezerra, Gustavo Santana, Juan Potes.
Desfalques
Atlético-MG
Sem desfalques confirmados.
São Paulo
Não há desfalques confirmados.
Quando é?
- Data: quarta-feira, 26 de novembro de 2025
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Arena MRV - Belo Horizonte, MG
