Atlético-MG x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (14), pela sétima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-MG e São Paulo se enfrentam na noite desta sexta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Castor Cifuentes, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida não teve transmissão confirmada.

Vindo de vitória no clássico contra o Cruzeiro, o Atlético-MG está na oitava colocação na tabela, com 9 pontos conquistados. Já o São Paulo vem de goleada por 7 a 0 contra o Real Ariquemes, e ocupa a sexta colocação com 12 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Raissa, Ludmila, Gabi, Neném, Karol, Ingrid, Day, Soraya, Barbara, Bruna, Katielli.

São Paulo: Carla, Tamires, Maressa, Rafinha, Vivian, Nana, Ingrid, Duda, Dani, Mica, Leticia .

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?