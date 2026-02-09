Atlético-MG x Remo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Atlético-MG e Remo se enfrentam na noite desta quarta-feira (11), às 20h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca da primeira vitória no Brasileirão, o Atlético-MG entra em campo sob pressão. Ocupando a 15ª colocação, com apenas um ponto, o Galo estreou com empate por 2 a 2 diante do Palmeiras, mas acabou derrotado pelo RB Bragantino por 1 a 0 na rodada seguinte. Para o confronto em casa, o técnico Jorge Sampaoli terá força máxima.

Do outro lado, o Remo disputa a Série A do Brasileirão após 32 anos e, assim como o Atlético-MG, também busca o primeiro triunfo na competição. Na zona de rebaixamento, a equipe paraense foi derrotada pelo Vitória por 2 a 0 e empatou por 2 a 2 com o Mirassol.

Atlético-MG: Everson, Preciado, Ruan, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Maycon, Victor Hugo, Bernard (Igor Gomes), Dudu, Hulk .

Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade, Cufré; Zé Ricardo, Patrick de Paula, Leonel Picco, Pikachu, Vitor Bueno, Alef Manga .

Desfalques

Atlético-MG

Alexsander e Lyanco estão lesionados.

Remo

Patrick está no departamento médico.

Quando é?

Data: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026

quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Arena MRV - Belo Horizonte, MG

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Após mais de 30 anos, Atlético-MG e Remo voltam a se enfrentar. A última vez que as equipes foram rivais na Série A do Brasileiro aconteceu em outubro de 1994, quando o Galo goleou por 6 a 0.

CAM Outros REM 2 Vitórias 0 Empate 0 Atlético-MG 2 - 1 Remo

Remo 0 - 2 Atlético-MG 4 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 1/2 Ambos os times marcam 1/2

Classificação

