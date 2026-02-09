Goal.com
Brasileirão
team-logoAtlético-MG
team-logoRemo
Mounique Vilela

Atlético-MG x Remo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Remo se enfrentam na noite desta quarta-feira (11), às 20h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca da primeira vitória no Brasileirão, o Atlético-MG entra em campo sob pressão. Ocupando a 15ª colocação, com apenas um ponto, o Galo estreou com empate por 2 a 2 diante do Palmeiras, mas acabou derrotado pelo RB Bragantino por 1 a 0 na rodada seguinte. Para o confronto em casa, o técnico Jorge Sampaoli terá força máxima.

Do outro lado, o Remo disputa a Série A do Brasileirão após 32 anos e, assim como o Atlético-MG, também busca o primeiro triunfo na competição. Na zona de rebaixamento, a equipe paraense foi derrotada pelo Vitória por 2 a 0 e empatou por 2 a 2 com o Mirassol.

Atlético-MG: Everson, Preciado, Ruan, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Maycon, Victor Hugo, Bernard (Igor Gomes), Dudu, Hulk .

Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade, Cufré; Zé Ricardo, Patrick de Paula, Leonel Picco, Pikachu, Vitor Bueno, Alef Manga .

Brasileirão
Atlético-MG crest
Atlético-MG
CAM
Remo crest
Remo
REM

Desfalques

Atlético-MG

Alexsander e Lyanco estão lesionados.

Remo

Patrick está no departamento médico.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Arena MRV - Belo Horizonte, MG 

Retrospecto recente

CAM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

REM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Após mais de 30 anos, Atlético-MG e Remo voltam a se enfrentar. A última vez que as equipes foram rivais na Série A do Brasileiro aconteceu em outubro de 1994, quando o Galo goleou por 6 a 0.

CAM

Outros

REM

2

Vitórias

0

Empate

0

4

Gols feitos

1
Jogos com mais de 2.5 gols
1/2
Ambos os times marcam
1/2

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

