Atlético-MG tem duas propostas e pode receber até R$ 1,8 bilhão por SAF

As duas ofertas apresentadas ao clube são do mesmo investidor. Negócio deve ser apreciado pelo Conselho Deliberativo em março deste ano

O Atlético-MG tem duas propostas de um mesmo investidor para negociar a SAF (Sociedade Anônima do Futebol). As ofertas são para adquirir 50% das ações, mantendo um percentual para o clube e outra fatia para o grupo de investidores que conta com Rafael Menin, Rubens Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães. A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela GOAL.

A primeira oferta é sem a inclusão de percentuais dos patrimônios — Cidade do Galo (centro de treinamentos) e Arena MRV. Este negócio seria de R$ 800 milhões por 50% das ações. O clube seguiria com 37%, e os mecenas teriam 13%.

O segundo modelo de negócio envolveria o pagamento de R$ 1,8 bilhão por 50% — nesta situação, o investidor teria o mesmo percentual de Arena MRV e Cidade do Galo. O Atlético-MG seguiria com 42%, e os mecenas manteriam 8%.

Os percentuais dos mecenas nos dois modelos apresentados fariam o abatimento da dívida com o grupo — superior a R$ 400 milhões. Nas duas propostas apresentadas pelo investidor, os valores seriam repassados ao clube de forma escalonada — o aporte não seria à vista.

O Atlético-MG levará as ofertas para aprovação do Conselho Deliberativo em até 60 dias — o desejo é votar em meados de março. O clube descartou a apreciação em fevereiro por causa da estreia na Libertadores e do Carnaval.