Atlético-MG programa quitar atrasados com o elenco no início de março

Clube deve dois pagamentos de direitos de imagem, vencidas em 20 de janeiro e 20 de fevereiro, e a segunda parcela do 13º salário

O Atlético-MG programa o pagamento de atrasados do elenco nos primeiros dias de março de 2023, como soube a GOAL. O clube deve dois pagamentos de direitos de imagem — vencidos em 20 de janeiro e 20 de fevereiro — e a segunda parcela do 13º salário.

Em crise financeira — a dívida total supera R$ 1,3 bilhão —, o Galo tenta quitar os valores nos próximos dias. O mandatário Sérgio Coelho, o vice-presidente José Murilo Procópio e o grupo de mecenas são os responsáveis por buscar recursos para o fim dos débitos com o plantel de atletas.

A diretoria ainda não estabeleceu uma previsão para o pagamento ao grupo de atletas. É o diretor de futebol Rodrigo Caetano quem precisa lidar com a situação nos bastidores da Cidade do Galo — diferentemente do que foi divulgado recentemente, não houve reunião para cobrança dos valores por parte dos jogadores.

O Atlético-MG convive com os atrasos desde o fim de dezembro do ano passado, como revelado pela GOAL à época. O clube, no entanto, conseguiu quitar parte do débito. Agora, a cúpula tenta acertar o restante da pendência com o plantel.