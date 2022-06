Atlético-MG procura Shakhtar e tenta empréstimo de Pedrinho

Jogador de 24 anos negocia com o Wolverhampton, da Inglaterra, mas não descarta um retorno ao Brasil no mercado da bola

O Atlético-MG fez contato com o estafe de Pedrinho, que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A ideia é contratá-lo por empréstimo no mercado da bola. Ainda não há definição sobre a situação do atleta, que também negocia com o Wolverhampton, da Inglaterra. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela GOAL.

Embora esteja fechado com Pavón, que só chega ao clube em julho deste ano, o Galo ainda quer mais um atacante que atue pelos lados do gramado. O atleta revelado pelo Corinthians é tratado como um nome interessante pelo departamento de futebol, inclusive pelo técnico Antonio Mohamed. O Turco aprova a busca pelo atleta de 24 anos no mercado da bola.

Mais artigos abaixo

Pedrinho está sem jogar desde a paralisação do futebol ucraniano, em fevereiro deste ano, por causa do conflito bélico entre Rússia e Ucrânia. O jogador tem proposta para defender o Wolverhampton, da Inglaterra, mas não descarta uma mudança para o Brasil — Corinthians e São Paulo também tentaram a contratação do jogador neste período.

O jogador foi contratado por 18 milhões de euros pelo Shakhtar Donetsk em julho de 2021, depois de passagem pelo Benfica, de Portugal. O atleta tem vínculo com os ucranianos até 30 de junho de 2025.

Em sua última temporada pelo Shakhtar Donetsk, Pedrinho fez 18 partidas, com quatro gols marcados e três assistências. No período, somou 1.187 minutos em campo.