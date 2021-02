Atlético-MG procura Arboleda, e São Paulo avalia saída

Clube paulista até vê com bons olhos uma negociação com o Galo, mas quer antes uma análise do novo treinador

De olho em reforçar a zaga, o Atlético-MG passou a analisar nos últimos dias a contratação de Robert Arboleda. A Goal apurou que o Galo, por meio do diretor Rodrigo Caetano, já fez uma primeira consulta pelo zagueiro equatoriano do São Paulo.

A princípio, o clube do Morumbi, que até vê com bons olhos uma negociação, avisou que o futuro do defensor depende ainda da avaliação do novo treinador, que, ao que tudo indica, deve mesmo ser o argentino Hernán Crespo.

Aos 29 anos e com contrato até junho de 2022, Arboleda está no Tricolor desde 2017, quando foi contratado da Universidad Catolica, do Equador.

Legião da estrangeiros

Hoje, no Galo, Jorge Sampaoli conta com seis estrangeiros no elenco: o paraguaio Júnior Alonso, o colombiano Dylan Borrero, o equatoriano Alan Franco, o venezuelano Jefferson Savarino, o chileno Eduardo Vargas e o argentino Matías Zaracho. A CBF, vale lembrar, aceita apenas cinco "gringos" inscritos por partida nas competições nacionais.