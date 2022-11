Atlético-MG paralisa negociação com Rodinei, de saída do Flamengo

Galo apresentou proposta ao lateral direito, que pediu para voltar a conversar após finais pelo Fla. Clube não descarta retomar negociação

O Atlético-MG paralisou a negociação com Rodinei, como soube a GOAL. Depois de apresentar proposta ao lateral direito de 30 anos, os mineiros não avançaram nas tratativas. O motivo foi o pedido do jogador para voltar a conversar somente depois das finais de Copa do Brasil e Libertadores. Apesar disso, não descartam a retomada das conversas com o atleta.

O Galo ainda está disposto a contratá-lo em definitivo por três temporadas e com salários semelhantes ao que ele recebe no Flamengo, clube com o qual tem contrato até 31 de dezembro de 2022. Entretanto, logo depois de receber a oferta atleticana, o jogador pediu um tempo para pensar sob o pretexto de que avaliaria também outras propostas.

Diante disso, os mineiros paralisaram as negociações com o atleta. Neste momento, não há qualquer tipo de conversa entre Atlético-MG e lateral direito. O clube prefere não retomar as tratativas por ora. O foco é a contratação de um técnico — Cuca não teve contrato renovado, e Vojvoda é tratado como favorito nos bastidores.

A volta das conversas não está descartada. A diretoria, todavia, pretende manter os números enviados ao estafe do jogador antes das decisões disputadas pelo Flamengo — os mineiros não farão modificações nos moldes da primeira proposta apresentada, mesmo que haja concorrência do River Plate, da Argentina.

Os argentinos ainda conversam com o estafe do jogador a fim de assinar um contrato para 2023. O clube de Buenos Aires está disposto a esperar pelo lateral direito, que ainda não tomou uma decisão sobre o futuro.

Com propostas de Galo e River em mãos, Rodinei prepara a saída do Flamengo. Ele ainda não falou publicamente sobre a decisão para a próxima temporada, mas o presidente Rodolfo Landim reconhece que é difícil mantê-lo em 2023.

"Preocupação, porque está muito longe de um acerto com o Rodinei, apesar de a gente gostar muito dele e ele gostar muito do Flamengo. O jogador tem que ver as oportunidades que tem no mercado. Pelo que a gente soube, são excelentes oportunidades para ele em valores de contrato. A gente acredita que não assinou [um pré-contrato] porque é obrigado a comunicar o clube. Tem uma relação muito próxima conosco. É uma questão a ser discutida. Então tem que observar o que tem no mercado. Se não der certo, a gente deseja o maior sucesso", disse o mandatário flamenguista à ESPN.

Rodinei fez 46 partidas pelo Flamengo em 2022, com 2.971 minutos em campo. No período, ele não marcou gols, mas se responsabilizou por seis assistências. O lateral direito foi titular em 32 oportunidades.