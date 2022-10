Desgaste na relação e críticas "fora do tom" são motivos para Rodinei não renovar com o Flamengo

Cobiçado no mercado da bola, lateral tem contrato com o Rubro-Negro até dezembro

O futuro de Rodinei parece mesmo cada vez mais longe do Flamengo. Um dos destaques do time de Dorival Júnior nesta temporada, o lateral, que tem contrato até dezembro, aguarda o final das Copas para bater o martelo de maneira definitiva, mas a falta de paciência da torcida engrossa o coro de pessoas próximas ao jogador, que defendem que o caminho é mesmo respirar novos ares.

A boa sequência de Rodinei com a camisa do Flamengo foi interrompida. Nos dois últimos jogos, o lateral-direito esteve abaixo do que vinha apresentando esta temporada, especialmente no segundo semestre e voltou a ouvir uma enxurrada de críticas. A posição de não renovar com o clube, tomada ainda em julho, também foi feita em cima da relação com a torcida.

Segundo uma fonte ouvida pela reportagem, o entendimento é de que a torcida não tem paciência com Rodinei. Ele pode fazer dez, vinte bons jogos, mas se for mal em um ou dois, a qualidade do jogador volta a ser questionada e as críticas fogem do tom, num sinal claro de desgaste na relação.

Segundo sabe a GOAL, o lateral quer se concentrar na reta final da temporada e deixar o clube por cima. O clima interno para Rodinei é ótimo, ele é um dos jogadores mais queridos do grupo e super respeitado pelo técnico Dorival Júnior. Cobiçado no mercado da bola, o jogador tem consulta de várias equipes, incluindo um forte interesse do Atlético-MG, mas só vai tomar uma decisão sobre o novo destino no final da temporada.