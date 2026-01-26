Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo no Campeonato Paulista, o Palmeiras agora volta o foco para a disputa do Brasileirão. Maior campeão da história do torneio, o Verdão inicia a caminhada em busca do 13º título nesta quarta-feira (28). A equipe deixa para trás a última temporada, quando brigou até as rodadas finais, mas acabou vendo o rival Flamengo ficar com a taça.

Do outro lado, o Atlético-MG chega motivado após vencer o Cruzeiro por 2 a 1 no Campeonato Mineiro. O Galo tem sido ativo no mercado e já anunciou as contratações de Alan Minda, Maycon, Renan Lodi, Ángelo Preciado, Victor Hugo e Mateo Cassierra, reforçando o elenco para a temporada.

No Brasileirão do ano passado, a equipe mineira terminou na 11ª colocação, somando 48 pontos. Em 38 partidas, o Atlético-MG registrou 12 vitórias, 12 empates e 14 derrotas.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Luis Pacheco, Marlon Freitas e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque (Sosa).

Atlético-MG: Everson; Igor Gomes (Natanael), Ruan Tressoldi, Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Dudu e Hulk.

Desfalques

Palmeiras

Paulinho está machucado, enquanto Figueiredo e Lucas Evangelista fazem transição física.

Atlético-MG

Preciado, Lyanco e Ivan Román estão lesionados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026

quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Arena MRV- Belo Horizonte, SP

Retrospecto recente

Em 87 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 40 vitórias, contra 27 do Atlético-MG, além de 20 empates. No último encontro válido pelo segundo turno do Brasileirão 2025, o Verdão venceu por 3 a 0.

Últimos confrontos diretos

Classificação

