Atlético-MG não quer incluir CT e estádio em venda da SAF

Diretoria está disposta a negociar valores, mas vê o futebol do clube avaliado em R$ 2 bilhões

O Atlético-MG não pretende incluir os dois principais patrimônios ligados ao futebol no acordo com investidores para a transformação em SAF (Sociedade Anônima do Futebol). A diretoria quer manter o centro de treinamentos e o estádio no negócio sob domínio da associação, como soube a GOAL.

O clube descarta a venda de 100% das ações e deseja comercializar apenas o futebol atleticano. Não há interesse em cessão de patrimônios ao potencial investidor.

Ainda não há valuation — termo em inglês para "avaliação de empresas" — feita pelo clube. A E&Y (Ernst & Young) se responsabiliza por este processo, mas não há um número definido. A diretoria acredita que o Galo está avaliado em R$ 2 bilhões e entende que é possível que um investidor tente negociar os números, pagando um valor inferior.

O grupo de mecenas e a cúpula atleticana seguem sem uma conversa avançada para que haja um investidor, mas há ao menos dez interessados em conhecer os números e questões do Atlético-MG.

Os líderes do clube ainda sonham com um acordo até dezembro deste ano, quando o Galo se transformará em SAF. A diretoria sabe que a situação pode se arrastar, porque há ainda o processo de due diligence (diligência prévia em que há apuração dos riscos da transação). Este trâmite pode durar até quatro meses.

Presença dos mecenas?

Os mecenas — Rafael Menin, Renato Salvador, Ricardo Guimarães e Rubens Menin — são credores do Atlético-MG em mais de R$ 400 milhões. O grupo é avalista em R$ 200 milhões em empréstimos contraídos pelo clube. Com a possibilidade de um crédito de R$ 600 milhões, o grupo é cauteloso ao falar sobre a participação como acionista.

Eles não querem atuar como sócios majoritários do clube por acreditarem que a situação poderia causar incômodo nos bastidores e porque poderiam se tornar alvos de críticas.

O grupo só aceitaria ficar com um percentual baixo da SAF atleticana e, mesmo assim, se houvesse intervenção do futuro investidor e aprovação do Conselho Deliberativo do Atlético-MG.