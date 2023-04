Atlético-MG não deve atender pedido de Coudet por centroavante nesta janela

Treinador queria um camisa 9 para ser reserva de Hulk ainda no atual mercado da bola, mas clube já avisou que só deve buscar reforço em julho

O Atlético-MG não deve atender ao pedido de Eduardo Coudet pela contratação de um centroavante na atual janela de transferências, como soube a GOAL. O técnico insiste na contratação de um atacante para a reserva de Hulk, mas a diretoria já o avisou que só deve buscá-lo entre julho e agosto.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) criou um aditivo no atual mercado da bola que permite transações de jogadores que disputaram os estaduais até o dia 20 de abril. Contudo, os nomes cogitados no mercado interno não agradam ao departamento de futebol. O argentino chegou a indicar Deyverson, que defendia as cores do Cuiabá, mas a investida foi reprovada pela diretoria.

O Atlético-MG ainda monitora o mercado da bola à procura de um centroavante. Contudo, há expectativa que o jogador da posição só venha entre 3 de julho e 2 de agosto, quando haverá nova janela de transferências do futebol brasileiro.

O desejo é buscar no exterior o jogador que será tratado como um substituto de Hulk no elenco. A busca por um centroavante ocorre devido à dificuldade para Alan Kardec entrar em forma. Contratado em julho do ano passado, o centroavante fez 13 partidas pelo Galo e não entra em campo desde 27 de outubro de 2022. Ele se recupera de uma lesão na lombar e não tem previsão para volta aos gramados até o momento.

Hoje, a comissão técnica de Eduardo Coudet conta com sete atletas para o ataque. Além dos cinco que já estavam no plantel principal — Hulk, Paulinho, Pavon, Eduardo Vargas e Alan Kardec —, há dois garotos recém-promovidos para o time: Cadu e Isaac. O segundo, inclusive, foi titular na vitória do time sobre o Brasil-RS, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.