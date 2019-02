Atlético-MG na Libertadores: títulos, participações e histórico no torneio

Ausente na edição passada, o Galo terá de passar pela fase preliminar em 2019 e sonha com mais uma conquista do torneio nesta década

A Copa CONMEBOL Libertadores de 2019 começa nesta terça-feira (5) para o Atlético-MG, contra o Danubio, no Uruguai, em duelo pela segunda fase eliminatória da competição, que começa às 19h15 (de Brasília).

Sexto colocado no último Campeonato Brasileiro, o Galo não obteve vaga direta na fase de grupos e, desta forma, terá de disputar as etapas preliminares. Será a décima participação do clube no torneio. A última ocorreu em 2017.

ATLÉTICO: AS PARTICIPAÇÕES

O retrospecto geral do Alvinegro na competição é de 81 partidas, com 36 vitórias, 24 empates e 21 derrotas ao longo de nove participações na história. Em 2019, o Galo vai para sua décima presença no maior torneio de clubes da América.

Veja o histórico!

Libertadores: desempenho do Galo por edição

ANO DE DISPUTA CLASSIFICAÇÃO FINAL 1972 FASE DE GRUPOS 1978 SEMIFINAL 1981 FASE DE GRUPOS 2000 QUARTAS DE FINAL 2013 CAMPEÃO 2014 OITAVAS DE FINAL 2015 OITAVAS DE FINAL 2016 QUARTAS DE FINAL 2017 OITAVAS DE FINAL

ATLÉTICO 2013: A MELHOR CAMPANHA

(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O Atlético-MG venceu a Copa CONMEBOL Libertadores em apenas uma oportunidade na história e é o penúltimo brasileiro a vencer a competição (Grêmio levou em 2017). O título foi conquistado em 2013, diante do Olimpia, do Paraguai, em uma final dramática. A equipe era comandada por Cuca, que deixou o Santos recentemente e teve Victor, até hoje no clube, como grande herói pelo pênalti defendido nas quartas, contra o Tijuana. Ronaldinho foi outro grande destaque daquela conquista, que veio nos pênaltis em noite histórica no Mineirão.

Sobe, Leonardo Silva! Um gol da #CONMEBOLLibertadores que fez o Mineirão tremer e para sempre fará o atleticano bater mais forte!



Falta uma semana para a estreia do @Atletico em busca do bi, contra o @DanubioFC, no Uruguai. pic.twitter.com/vrI7iTUNZf — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) January 29, 2019