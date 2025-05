Atlético-MG x Maringá: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Maringá se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2025. Como empataram por 2 a 2 no primeiro jogo, quem vencer avança às oitavas de final. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video via streaming (veja a programação completa).

Após empatar em 0 a 0 com o Cruzeiro no clássico mineiro, o Atlético-MG volta suas atenções para a Copa do Brasil. Em busca do tricampeonato, o Galo já superou o Tocantinópolis por 2 a 0 na primeira fase e venceu o Manaus por 4 a 1 na fase seguinte.

Já o Maringá eliminou o Juventude por 1 a 0 e o União-TO por 4 a 2 nos dois primeiros jogos disputados na Copa do Brasil.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso, Rubens; Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa; Júnior Santos, Rony, Hulk.

Maringá: Rafael William; Tito, Max Miller, Vilar; Raphinha, Lucas Bonifácio (Evanderson), Buga, Léo Ceará, Negueba; Matheus Moraes, Maranhão.

Desfalques

Atlético-MG

Guilherme Arana e Cadu estão no departamento médico.

Maringá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?