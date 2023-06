Atlético-MG mantém proposta e avisa Flamengo que só aceita vender 100% dos direitos de Allan

Galo entende que jogador não terá uma nova venda futura no mercado da bola e exige venda de 100% dos direitos econômicos do volante

O Atlético-MG tem conversado com o estafe de Allan sobre uma possível ida ao Flamengo no mercado da bola. No contato mais recente, os mineiros mantiveram a pedida de € 10 milhões (R$ 53,98 milhões na cotação atual) e informaram que só aceitarão a venda de 100% dos direitos econômicos do jogador, como soube a GOAL.

O Galo não quer manter um percentual para uma futura transferência porque entende que esta deve ser a última grande operação do volante de 26 anos. Os investidores do clube acreditam que será difícil uma transação com valor elevado, o que impediria nova receita com o atleta. Ainda houve recusa por uma eventual troca com peças do atual elenco do Flamengo.

Diante disso, o Atlético-MG segue firme nas exigências feitas ao Flamengo para a liberação do meio-campista. Ainda não foi feita uma proposta formal. Mesmo depois da eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians, a diretoria não muda a posição. Vale ressaltar que os mineiros deixaram de faturar R$ 4,4 milhões com a queda na competição de mata-mata.

Hoje, o Atlético-MG é detentor de 80% dos direitos econômicos do volante. O restante (20%) pertence ao próprio atleta. O empresário Giuliano Bertolucci, que gerencia a carreira do atleta, tem uma carta de exclusividade de 10%. O percentual será retirado da parte que pertence ao Galo.

Allan se recupera de uma fissura por estresse na região da coluna, sofrida no jogo de volta da terceira fase da Libertadores, diante do Millonarios, da Colômbia, no Mineirão. Na atual temporada, o volante fez oito partidas pelo clube, com 579 minutos em campo.

O Palmeiras também tem interesse na contratação de Allan. O atleta está na mira dos paulistas, mas não é a única opção do clube. Há outros nomes na mira do clube: Hércules, do Fortaleza, e Walace, da Unidese, também agradam ao Verdão.

O volante de 26 anos tem contrato com o Atlético-MG até 31 de dezembro de 2025. Ele foi contratado pelo clube em janeiro de 2020 por € 3,5 milhões. À época, ele pertencia ao Liverpool, da Inglaterra.