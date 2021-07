Atlético-MG libera Denilson e economiza R$ 3,6 milhões com saída do atacante

O atacante está a caminho do Paços de Ferreira, de Portugal

O Atlético-MG rescindiu nessa terça-feira (6) o contrato com o atacante Denilson que iria até 30 de junho de 2023. O jogador vai jogar, por duas temporadas, pelo Paços de Ferreira, de Portugal. Na negociação, o time mineiro mantém 50% dos direitos econômicos do atleta em caso de futura venda.

Mas, a conta não é apenas essa. Denilson não fazia parte dos planos do Atlético-MG e após o fim do empréstimo junto ao Al Dhafra FC, dos Emirados Árabes, a diretoria atleticana buscava um destino definitivo ao jogador. Com a rescisão contratual, o Galo vai economizar um valor próximo a R$ 3,6 milhões.

Os salários mensais do atacante Denilson eram cerca de R$ 150 mil e ainda faltavam mais 24 meses de vínculo (até o fim de junho/23).

Contratado pelo Atlético-MG em junho de 2018, o atacante fez apenas oito jogos pelo time mineiro e nenhum gol. Depois, foi emprestado para dois clubes portugueses: Tontela e o próprio Paços de Ferreira e, recentemente, atuou por um ano no futebol árabe.

O fim do vínculo de Denilson faz parte da estratégia da diretoria atleticana nos últimos meses: negociar atletas que estão fora dos planos. Situação semelhante aconteceu com o atacante Edinho. Na semana passada, o atleta foi anunciado oficialmente pelo Fortaleza até o fim de 2024.

Antes de Edinho e Denílson, o Galo negociou o volante Léo Sena, para o Spezia-ITA, e o meia-atacante David Terans, ao Athletico-PR. Nessas duas negociações, o Atlético-MG irá receber um total de R$ 15,6 milhões, que corresponde a R$ 8,1 milhões) por Léo Sena e R$ 7,5 milhões pela venda de 80% dos direitos do uruguaio Terans.

Goleiro Michael

O goleiro Michael, de 26 anos, também está próximo de definir o futuro dele. Deverá ser emprestado ao Confiança-SE para a disputa da Série B. Na última temporada europeia, o atleta defendeu o Paços de Ferreira, de Portugal. Foram apenas três jogos. Havia a possibilidade de compra de parte dos direitos, mas, o clube português não exerceu. De volta ao Brasil, o goleiro não seria aproveitado no elenco principal do Galo.

Pelo Atlético-MG, Michael fez nove jogos e chegou a ser titular no início da temporada 2020 sob o comando do técnico Rafael Dudamel. Na época, Victor estava se recuperando de lesão no joelho. Depois, com as chegadas de Rafael e Evérson, Michael perdeu espaço e foi emprestado.