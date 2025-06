Atlético-MG x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (12), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem perder há sete jogos, com quatro vitórias e três empates, o Atlético-MG busca manter o bom momento para se aproximar do G-4. Em nono lugar, com 17 pontos, o Galo está a cinco do Palmeiras, atual quarto colocado. Para o duelo em casa, o atacante Hulk deve voltar à equipe titular.

Do outro lado, o Internacional entra em campo pressionado, após três derrotas e dois empates nas últimas cinco partidas pelo Brasileirão. Em 14º lugar, com 11 pontos, o Colorado está apenas um ponto acima do Fortaleza, que abre a zona de rebaixamento. Em 11 jogos, a equipe gaúcha soma duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas na competição.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Éverson; Natanael, Vitor Hugo, Alonso e Rubens; Patrick, Alan Franco e Igor Gomes; Hulk, Rony e Scarpa.

Internacional: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Ronaldo, Bruno Henrique, Bruno Tabata (Gustavo Prado), Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias.

Desfalques

Atlético-MG

Lyanco foi expulso contra o Ceará e cumprirá suspensão. Já Guilherme Arana e Cuello estão no departamento médico.

Internacional

Fernando e Vitinho estão machucados, enquanto Patrick cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?

Data: quinta-feira, 12 de junho de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília) Local: Arena MRV - Belo Horizonte, MG

Últimos jogos

Na última rodada do Brasileirão, antes da paralisação para a Data Fifa, o Atlético-MG venceu por 1 a 0, enquanto o Internacional foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 0.

Confronto direto

Em 92 jogos disputados entre as equipes, o Internacional registra 39 vitórias, contra 31 do Atlético-MG, além de 22 empates. No último encontro válido pelo returno do Brasileirão de 2024, o Colorado venceu por 3 a 1.

Classificação