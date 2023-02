Atlético-MG põe Hugo Mallo como principal opção para a lateral direita

Clube ainda não descartou os nomes de Ángelo Preciado, do Genk, e Gilberto, do Benfica, para a posição no mercado da bola

O Atlético-MG está à procura de um lateral direito para o decorrer da temporada — o clube só deve buscar o novo reforço depois da final do Campeonato Mineiro. Hugo Mallo, do Celta de Vigo, se tornou o principal nome para a posição, como soube a GOAL. O clube ainda mantém Gilberto, do Benfica, e Ángelo Preciado, do Genk, como alternativas.

O espanhol de 31 anos é tratado como a mais viável das opções. Ele tem contrato com o Celta de Vigo, da Espanha, até 30 de junho de 2023 e não deve renová-lo. A mudança ao Brasil é vista de forma positiva pelo jogador, especialmente pela chance de trabalhar novamente com o técnico Eduardo Coudet.

Perto do fim do contrato, o jogador tem o perfil que agrada à cúpula. Experiente, chegaria de forma gratuita à Cidade do Galo, sem exigência de um investimento elevado como taxa de transferência.

Em que pese a permanência de Hugo Mallo como favorito da cúpula, há outros nomes que agradam. O brasileiro Gilberto, que tem contrato com o Benfica, de Portugal, até 30 de junho de 2025, é um nome que interessa. O principal entrave é que os lusitanos só aceitam liberá-lo a partir de julho e ainda exigem uma compensação financeira para a saída — a pedida do clube era de €4 milhões (R$ 22,3 milhões na cotação atual). Com pouco recurso, o clube não gostaria de comprometer parte da receita com uma contratação neste momento.

O equatoriano Ángelo Preciado, que defende o Genk, da Bélgica, também é uma alternativa. Embora o vínculo se encerre 30 de junho deste ano, há uma minuta que permite a renovação por mais duas temporadas por parte do clube belga. Os europeus ainda não ativaram a cláusula, mas podem exercê-la até o fim do ano.

Hoje, o Atlético-MG tem dois nomes para a lateral direita no elenco comandado por Eduardo Coudet: Mariano e Paulo Henrique. O primeiro tem contrato até dezembro de 2023, enquanto o segundo tem vínculo de duas temporadas, até o fim de 2024. Nos dois primeiros jogos do ano, a comissão técnica apostou no meio-campista Edenilson na função.