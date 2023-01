Atlético-MG observa lateral do Celta, mas quer dar chance a Paulo Henrique

O lateral direito Hugo Mallo, de 31 anos, recebeu consulta do Galo no mercado da bola. Jogador foi indicação de Eduardo Coudet

O Atlético-MG observa o lateral direito Hugo Mallo, do Celta de Vigo, da Espanha, no mercado da bola. A informação foi divulgada pelo jornal Atlántico e confirmada pela GOAL. O jogador de 31 anos tem contrato com o clube espanhol até 30 de junho de 2023 e não deve ter o vínculo renovado.

O Galo fez uma consulta sobre a situação do atleta em dezembro do ano passado, logo depois de chegar a um acordo com o técnico argentino Eduardo Coudet. Ex-treinador do Celta de Vigo, o estrangeiro foi o responsável por indicar o atleta espanhol ao departamento de futebol. Eles trabalharam juntos entre 2020 e 2022 no Estádio de Balaídos.

A diretoria do Atlético-MG ainda observa a situação de Hugo Mallo e não descarta apresentar uma proposta em breve — ele já pode assinar pré-contrato com outro clube, e o Celta de Vigo só topa liberá-lo ao término do atual compromisso. Os espanhóis não desejam a saída antecipada do defensor.

Chance a Paulo Henrique

Paulo Henrique Atlético-MG

A diretoria é cautelosa ao buscar um novo lateral direito no mercado da bola. Em 3 de janeiro passado, o clube acertou a contratação de Paulo Henrique, de 26 anos, até dezembro de 2024, e pretende dar uma chance ao jogador, como soube a GOAL.

Utilizado em um dos dois jogos disputados na temporada — foi titular na estreia contra a Caldense —, o jogador não causou uma boa impressão inicial. Não à toa foi substituído ainda no intervalo e viu Edenilson atuar improvisado na função no segundo jogo — a vitória sobre o Tombense.

Paulo Henrique deve ter mais oportunidades no elenco principal do Atlético-MG. O lateral direito foi uma indicação do grupo de observadores do Galo e contou com o aval de diretoria e comissão técnica.

Antes do acordo com o clube, Paulo Henrique chegou a dar aval para uma proposta do FC Cincinnati, dos Estados Unidos. Ele, contudo, preferiu a oferta vinda do Atlético-MG e descartou um acordo com os estadunidenses.