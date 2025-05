Atlético-MG x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes entram em campo neste domingo (11), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Fluminense se enfrentam neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota por 3 a 2 para o Deportes Iquique, que complicou sua situação na Copa Sul-Americana, o Atlético-MG volta suas atenções para o Brasileirão. Na parte intermediária da tabela, o Galo soma nove pontos e busca recuperação. A equipe venceu Botafogo e Juventude por 1 a 0, empatou com São Paulo sem gols, além de empates por 2 a 2 contra Mirassol e Vitória. As derrotas foram para o Santos por 2 a 0 e para o Grêmio por 2 a 1.

O Fluminense também vem de resultado negativo, com derrota por 1 a 0 para o GV San José na Libertadores. No Brasileirão, no entanto, o Tricolor segue na briga pelas primeiras posições. Com 13 pontos, o time comandado por Renato Gaúcho acumula quatro vitórias, um empate e duas derrotas, mantendo-se próximo do G-4.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Natanael, Romulo, Junior Alonso e Caio Paulista; Fausto Vera, Igor Gomes e Gustavo Scarpa;, Cuello, Rony e Hulk.

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio (Thiago Silva), Freytes e Fuentes; Martinelli, Nonato e Ganso; Arias, Canobbio (Keno) e Everaldo.

Desfalques

Atlético-MG

Lyanco, Guilherme Arana, Alan Franco, Gabriel Menino, Cadu e Caio Maia estão lesionados.

Fluminense

Cano, Otávio, Thiago Silva e Riquelme seguem fora.

Quando é?