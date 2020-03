Atlético-MG faz aniversário: títulos, elenco e as reações à data

O Galo completa 112 anos de história em meio a paralisação do futebol; clube convocou torcedores para fazer a festa em suas respectivas casas

Reinaldo, Éder Aleixo, Marques, Victor, Tardelli, Ronaldinho... Estes são alguns dos ídolos da história do Clube Atlético Mineiro, que nesta quata-feira, 25 de março, completa 112 anos de existência. O momento não permite muitas comemorações nas ruas e na sede do clube mas mesmo em dias de quarentena, o aniversário de um dos principais clube país no passou em branco.

Nas redes sociais, o clube está mobilizando torcedores para que, de suas casas, coloquem bandeiras na janela e se juntem, a partir das 20h13 (em referência ao ano do título da Libertadores), cantem juntos o hino.

🏴 Já deixou sua bandeira e caixa de som no jeito?



🎉 Vamos entoar o nosso hino de todos os cantos! Vale som mecânico, instrumento musical, megafone ou apenas no gogó! 🥳



🗓 25/3

🕢 20h13

🏴 Camisa e bandeira na mão

🏠 Janela da sua casa#EmCasaAGenteViraOJogo #Galo112Anos pic.twitter.com/3lkVDF6X9F — Atlético (de🏠) (@Atletico) March 24, 2020

📢🎸🎷🥁🔊 VAI TER HINAÇO SIM! No dia do aniversário, mesmo dentro de casa, vamos entoar o nosso hino de todos os cantos! Vale som mecânico, instrumento musical, megafone ou apenas no gogó!



🗓 25/3

🕣 20h13

🏴 Bandeira na mão

📍 Sua casa



🏠 #EmCasaAGenteViraOJogo #Galo112Anos pic.twitter.com/d1xbBpcFMw — Atlético (de🏠) (@Atletico) March 25, 2020

Veja as principais reações ao aniversário do :

🥳 PARABÉNS AO CLUBE MAIS POPULAR DE MINAS! AQUI É #GALO, #¥*&@!



🏠🏴 Coloque a sua bandeira na janela! Vamos comemorar juntos!#EmCasaAGenteViraOJogo #Galo112Anos pic.twitter.com/xVelHaOsZk — Atlético (de🏠) (@Atletico) March 25, 2020

Ser atleticano não é ser normal. É acreditar no impossível! A gente torce contra o vento e grita "eu acredito" nos placares mais improváveis. Porque nós, atleticanos, sabemos que nosso grito tem uma força sem igual. #Galo112Anos — Sergio Sette Camara (@camara_sette) March 25, 2020

A Goal separou os principais títulos, ídolos e mais sobre o Galo. Além disso, também fizemos uma análise do momento atual do clube.

Principais títulos do Atlético-MG

: 2013;

Campeonato Brasileiro: 1971;

: 2014;

: 2014;

Copa Conmebol: 1992 e 1997;

: 44 títulos (1915, 1926, 1927, 1931, 1932, 1936, 1938, 1939, 1941,1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1962, 1963, 1970, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1995, 1999, 2000, 2007, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017)

Maiores ídolos do Atlético-MG

Reinaldo é considerado um dos maiores ídolos do Atlético. O atacante que vestiu a camisa do clube entre 1973 e 1985, atuou em 473 partidas e anotou 255 gols, sendo o maior artilheiro da história do Galo. Completam o top três de artilharia Dadá Maravilha, com 211 gols, e na sequência aparece Mário de Castro, com 195 tentos.

O jogador que mais vestiu a camisa do Galo foi o goleiro João Leite. Foram 684 partidas entre as décadas de 1970 e 1980. Vanderlei Paiva, com 684 jogos, e Luisinho, com 559 partidas, completam o pódio dos que mais entraram em campo pelo Atlético.

Outros ídolos notáveis na história do Atlético são: Vává, Toninho Cerezo, Paulo Isidoro, Taffarel, Éder Aleixo, Marques, Diego Tardelli, Ronaldinho Gaúcho e Victor.

Curiosidades sobre o Atlético-MG

Campeão do Gelo: Em 1950, o Atlético realizou uma excursão pela Europa. Entre 2 de novembro e 7 de dezembro daquele ano, o time disputou partidas contra equipes da , Áustria, , Luxemburgo e . Em dez jogos foram seis vitórias, dois empates e duas derrotas. Como algumas dessas vitórias foram disputadas em campos tomados de neve, a campanha rendeu ao clube o simbólico título.

Goleada por 9 a 2: O placar histórico que a torcida atleticana lembra para provocar os cruzeirenses aconteceu em 27 de novembro de 1927. Na época, o ainda se chamava Palestra . O jogo foi válido pelo Campeonato da Cidade. Said (3), Mário de Castro (2) e Jairo (3) e Getúlio marcaram os gols do Atélico e Ninão, duaz vezes, descontou para o Cruzeiro.

Título nacional sobre o maior rival: A Copa do Brasil de 2014 foi vencida pelo Atlético contra o Cruzeiro. O Galo venceu as duas partidas. Na ida, Luan e Dátolo fizeram os gols do 2 a 0 no Independência. Na volta, Tardelli fez o único no Mineirão, que decretou um dos títulos que o atleticano mais se orgulha.

Momento atual do Atlético-MG

O ano de 2020 não começou tranquilo para o Atlético. O venezuelano Rafael Dudamel foi contrato na esperança de fazer o time jogar bem mas não conseguiu isso e tampouco bons resultados. O Galo foi eliminado precocemente da Copa do Brasil e da .

Mais artigos abaixo

Antes da pausa no futebol por conta do coronavírus, o Atlético contratou um novo treinador: Jorge Sampaoli. O argentino já fez sua primeira partida no comando da equipe e venceu: 3 a 1 contra o Vila Nova-MG, justamente o último jogo antes da paralisação do Campeonato Mineiro.

No elenco, o time conta com jogadores que já fizeram história no clube como Victor, Diego Tardelli, Réver e Fábio . O camisa 10 do clube é o equatoriano Juan Cazares e outros jogadores se destacam no elenco, como Guilherme Arana, Igor Rabello, Allan e Franco di Santo.