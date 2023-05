Atlético-MG encaminha venda de naming rights de CT por R$ 25 milhões

Banco Master é o interessado em comprar os naming rights da Cidade do Galo; valor será pago em dez anos

O Atlético-MG encaminhou a venda dos naming rights do centro de treinamentos para o Banco Master. O clube receberá R$ 25 milhões por dez anos de exploração do local, como soube a GOAL. O valor será pago durante o período. A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia.

O valor recebido será utilizado para melhorar a infraestrutura do CT, que hoje é chamado de Cidade do Galo. A ideia é investir em novos equipamentos, desenvolver os campos usados por elenco profissional e jovens das categorias de base e aperfeiçoar o local para receber visitantes.

Nos bastidores, a diretoria acredita ainda que a venda do naming rights do centro de treinamentos será fundamental para a valorização do clube. Ainda há alguns detalhes do novo contrato que precisam de definição, mas a instituição financeira surge como principal parceira no espaço.

As tratativas entre Galo e Banco Master devem ter um desfecho nos próximos meses. A expectativa é que, com a transformação em SAF, a empresa siga como parceira do clube no centro de treinamentos.