Atlético-MG e Athletico fazem sondagens por Marlos, livre após sair do Shakhtar

Atlético-MG e Athletico fizeram sondagens a Marlos, livre no mercado da bola após sair do Shakhtar Donetsk.

Sem propostas concretas na mão, o atacante de 33 anos desembarca no Brasil nesta quarta-feira (15), quando cogita a possibilidade de ir à Arena da Baixada como torcedor para ver o segundo jogo da final da Copa do Brasil. Marlos, vale lembrar, é natural do Paraná e toda sua família também é de lá.

Coincidentemente os dois finalistas estão interessados em seu futebol.

Além do mercado brasileiro, Marlos tem consultas de clubes árabes, turcos e mexicanos. Ele atuou durante dez anos na Ucrânia.

No Brasil, Marlos defendeu Coritiba e São Paulo. No Tricolor Paulista, inclusive, a GOAL apurou que não há interesse no atleta para 2022.

Marlos fez seu último jogo pelo Shakhtar no empate com o Sheriff, no dia 7, pela Liga dos Campeões. Os ucranianos foram eliminados sem vencer nenhum jogo na fase de grupos.