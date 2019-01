Atlético-MG é acionado na FIFA por dívida com Junior Barrinquilla, referente a transferência de Chará

Time mineiro ainda não pagou a terceira parcela do valor acordado por Yimmi Chará

O Junior Barranquilla entrou com um recurso na FIFA contra o Atlético-MG. Isso porque o Galo ainda não pagou a quarta das seis parcelas acordadas entre os dois clubes pela transferência de Yimmi Chará, de acordo com o UOL Esporte.

No meio de 2018, o Atlético contratou o atacante colombiano por 6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 22 milhões à época), que deveriam ser pagos em seis parcelas de um milhão de dólares. A quarta parte deveria ter sido paga em dezembro, mas o Galo não fez o pagamento. Por isso, o clube colombiano acionou a entidade máxima do futebol mundial para cobrar os brasileiros do pagamento.

O Barranquilla quer que o Galo pague as três parcelas restantes de uma vez, ou seja, quer receber os três milhões de dólares (R$ 11.1 milhões) o quanto antes, sem esperar vencer as outras datas acordadas.

(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O clube de Belo Horizonte quer quitar essa dívida ainda em janeiro. Para isso, entretanto, espera que entre mais dinheiro com patrocínio e possíveis vendas para regularizar a situação. Dificilmente, porém, o time mineiro aceitará pagar todo o valor restante de uma só vez.

O Galo comprou 70% dos direitos econômicos de Chará, enquanto os outros 30% ficaram com os colombianos que usaram para poder lucrar com uma possível venda futura do atacante de 27 anos.