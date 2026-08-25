Atlético-MG deve receber quantia milionária pela venda de Savinho ao Tottenham; veja os valores

A venda milionária de Savinho do Manchester City para o Tottenham vai beneficiar diretamente o Atlético-MG, clube que revelou o ponta. O jogador de 22 anos foi negociado por aproximadamente € 100 milhões (cerca de R$ 605 milhões), em uma operação que envolve € 93,3 milhões fixos e outros € 5,7 milhões em bônus por metas. O negócio representa a maior venda da história do Manchester City.

Apesar de o Atlético não ter mantido uma cláusula de participação em uma futura venda quando negociou Savinho com o Grupo City, em 2022, o clube tem direito a uma parcela da transferência por meio do Mecanismo de Solidariedade da Fifa. A regra prevê uma compensação financeira aos clubes que participaram da formação de um jogador entre os 12 e os 23 anos, com a distribuição de até 5% do valor de uma transferência internacional entre as equipes formadoras.

No caso de Savinho, o Atlético deve receber, a princípio, cerca de 1,7% do valor da negociação com o Tottenham. A porcentagem ainda precisa ser confirmada pela Fifa e pode sofrer alterações conforme os critérios utilizados pela entidade, mas a estimativa atual indica que o valor recebido pelo Galo pode superar R$ 10 milhões.

Savinho chegou ao time profissional do Atlético em 2020 e permaneceu no clube até julho de 2022. Pelo Galo, disputou 35 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência, além de fazer parte do elenco que conquistou o Brasileirão, a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro em 2021. Em julho de 2022, o clube mineiro vendeu o atacante ao Troyes, da França, integrante do Grupo City, por € 6,5 milhões.

Depois da transferência, Savinho iniciou uma trajetória de empréstimos dentro do próprio grupo. Primeiro, passou pelo PSV, da Holanda, na temporada 2022/23. Na sequência, foi para o Girona, onde viveu o principal salto de sua carreira até então: na campanha de 2023/24, marcou 11 gols e deu 10 assistências, ajudando o clube espanhol a terminar a La Liga na terceira colocação e garantir vaga na Champions League. O desempenho fez com que o Manchester City o incorporasse ao elenco em 2024, dando início à sua passagem pelo futebol inglês.

Na Inglaterra, o ponta participou de 84 partidas (50 como titular), marcou sete gols e deu 13 assistências. Além disso, conquistou com os Citizens a Supercopa da Inglaterra, na temporada 2024/25, e a Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa, na temporada 2025/26.

Enquanto acompanha os frutos financeiros da ascensão de um jogador formado em suas categorias de base, o Atlético-MG concentra suas atenções em uma sequência decisiva na temporada. O Galo enfrenta o rival Cruzeiro nesta terça-feira (25), às 21h (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida abre uma série de dois clássicos que definirá um dos semifinalistas da competição.