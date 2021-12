Atlético-MG dá show e consegue a maior vantagem na história de uma final da Copa do Brasil

Cheio de confiança após a confirmação do título do Brasileirão 2021, o Atlético-MG não deu espaço para a ressaca das celebrações após o fim dos 50 anos de jejum: ao enfrentar o xará paranaense (apesar do ‘h’ no nome do Athletico) pela ida da final da Copa do Brasil, o Galo deu show e goleou: 4 a 0.

Hulk, Keno, e Eduardo Vargas duas vezes escreveram história no Mineirão. Desta vez pela Copa do Brasil: nos mais de 30 anos desde a criação do certame, jamais uma equipe havia conseguido uma goleada no primeiro embate de uma final. Os 4 a 0 agora estão na história como a maior vantagem já conquistada por um time neste tipo de primeiro encontro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Para ser campeão, o Atlético-MG pode perder por até três gols de diferença. Derrota por goleada de quatro de diferença leva o jogo para os pênaltis. Em toda a história oficial do confronto, apenas uma vez o Athletico conseguiu, contra o Galo, um resultado que lhe serviria para a final marcada para a próxima quarta-feira: em 2004, o Furacão venceu os alvinegros por 5 a 0.

💪🏽⚫⚪ FIM DE JOGO! NO MINEIRÃO LOTADO, O ATLÉTICO GOLEIA O ATHLETICO-PR POR 4 A 0 E CONSTRÓI BOA VANTAGEM NA DISPUTA PELO TÍTULO DA @COPADOBRASIL!



⚽️ Hulk, Keno e Vargas, duas vezes, marcaram para o Alvinegro.



⚔️ #TodoJogoÉDecisão #VamoGalo #CAMxCAP 🏴🏳️ pic.twitter.com/Pz2x7Y77U6 — Atlético 😷 (@Atletico) December 12, 2021

A tarefa é quase impossível para os rubro-negros, apesar de o futebol ser terra fértil para o impossível. Não chega a surpreender ver a torcida atleticana cantando “Bicampeão” ao já imaginar a taça de 2021 fazendo companhia à conquistada em 2014. A temporada atleticana está na história.