Atlético-MG e Cuca preparam saída; decisão será conhecida após Brasileirão

Clube vê problemas no novo trabalho. Treinador se incomodou com xingamentos da torcida e enfrenta dificuldade de relação com o elenco

Atlético-MG e Cuca ainda não tiveram uma conversa sobre o futuro, mas as duas partes planejam o fim da parceria ao fim do contrato, como soube a GOAL.

A decisão será tomada apenas depois do Brasileirão — terá uma reunião na segunda-feira (14) para definir a situação do treinador, que tem acordo até 30 de novembro de 2022.

Antes do encontro decisivo, as partes não abriram diálogo sobre o futuro. Cuca aguarda uma posição do clube, que prefere avaliar o desempenho do técnico antes de se manifestar.

A reportagem apurou que, nos bastidores, há insatisfação pelos resultados sob o comando do técnico em 2022. O time tem cinco vitórias, sete empates e sete derrotas em 19 partidas desde o retorno, com 38,59% de aproveitamento.

Cuca ainda tem problemas de relacionamento com parte do elenco. Houve desgaste entre as partes durante a temporada passada e um agravamento neste ano. Esse é outro ponto que dificulta a sequência em 2023.

Longe de ser unanimidade nos bastidores, o técnico tem um aliado pela permanência. O diretor de futebol Rodrigo Caetano pretende mantê-lo na Cidade do Galo, a despeito do que outros colegas de gestão pensam. Contando com o executivo, são oito nomes com direito a voto sobre o futuro de Cuca — os quatro mecenas, mandatário, vice-presidente e o gerente de futebol Victor.

O treinador também vê problemas para a renovação contratual na Cidade do Galo. Cuca se incomodou com os xingamentos de "mercenário" durante a derrota por 2 a 0 para o Botafogo, na última segunda-feira (7), e crê que será difícil seguir em Belo Horizonte na próxima temporada.

O treinador também se incomoda com os resultados obtidos com as cores do Atlético-MG. Ele cogita fazer um comunicado mesmo depois do jogo contra o Corinthians, pela 38ª rodada do Brasileirão, no domingo (13), na Neo Química Arena.

Prediletos para o cargo

Fortaleza EC

A diretoria do Atlético ainda não apresentou oferta por outro treinador para a próxima temporada, mas já trabalha com o iminente adeus de Cuca e mapeia o mercado da bola. O desejo do clube é contratar um técnico estrangeiro para 2023, como soube a GOAL.

Há ao menos dois nomes conhecidos na lista dos mineiros: Juan Pablo Vojvoda, que fica livre do contrato com o Fortaleza a partir de dezembro de 2022, e Pedro Miguel Marques da Costa Filipe, conhecido como Pepa, que treina o Vitória de Guimarães, de Portugal.

Outros nomes são avaliados, mas há predileção por portugueses nos bastidores. O clube entende que há técnicos de qualidade no país. Recentemente, a cúpula tentou as contratações de Jorge Jesus e Carlos Carvalhal, mas não obteve sucesso. Luís Castro, Rui Vitória, Paulo Fonseca, Leonardo Jardim e Vitor Pereira também foram opções à época.