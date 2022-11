Rodrigo Caetano defende renovação de Cuca com o Atlético-MG

Diretor de futebol é favorável à permanência do treinador, que tem contrato até 30 de novembro. Há quem ainda esteja indeciso sobre o técnico

A manutenção de Cuca no Atlético-MG tem um importante defensor nos bastidores. O diretor de futebol Rodrigo Caetano disse aos colegas de gestão que gostaria de manter o treinador para a próxima temporada, conforme apurado pela GOAL.

O desejo do dirigente é renovar o contrato do treinador, que se encerra em 30 de novembro. Entretanto, ainda há indefinição sobre a situação nos bastidores da Cidade do Galo, como publicado recentemente pela reportagem.

Cuca segue indeciso em relação ao futuro, mas também não foi procurado para conversar sobre a renovação do contrato. Internamente, há quem aprove a contratação de um novo nome, mas isso ainda não foi apreciado pelo grupo que faz a administração do clube.

Há ao menos oito responsáveis pela gestão que serão ouvidos antes de uma tomada de decisão — os quatro mecenas (Rafael Menin, Renato Salvador, Ricardo Guimarães e Rubens Menin), o mandatário Sérgio Coelho, o vice-presidente José Murilo Procópio e o gerente Victor, além do diretor de futebol Rodrigo Caetano, que já se manifestou.

O executivo colocou a opinião sobre o futuro de Cuca em conversas informais com a diretoria, como soube a GOAL. Ainda não foi feita uma reunião para discutir a situação do treinador.

O que incomoda uma ala da diretoria é o desempenho do time sob o comando do treinador — são cinco vitórias, seis empates e seis derrotas em 17 jogos, o que culmina em 41,17% de aproveitamento. No período, foram 14 gols marcados e 15 sofridos.