Atlético-MG define Vojvoda e Pepa como alvos em meio a indefinição com Cuca

Clube tem treinador argentino e português entre as opções para 2023

Em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro e de olho numa vaga na Copa Libertadores em 2023, o Atlético-MG ainda não tem uma definição sobre o futuro do técnico Cuca. Internamente, a maioria defende a chegada de um novo comandante para a próxima temporada e, segundo soube a GOAL, alguns nomes já estão em pauta.



Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, aparece como um dos preferidos da diretoria caso a saída de Cuca seja confirmada. O técnico já recebeu uma consulta do Atlético, mas deixou claro que não abrirá conversas até o final do Campeonato Brasileiro. O argentino quer esperar o término da temporada para decidir o futuro.

Outro nome que interessa é do português Pepa, atualmente no Al-Tai, da Arábia Saudita. O treinador é considerado um dos grandes nomes da nova geração portuguesa e foi alvo do Santos, em 2021. Na ocasião, o técnico optou por seguir o trabalho que fazia no Paços Ferreira e rejeitou a oferta do Peixe.

No início do ano, antes de acertar com o “El Turco”, o Atlético-MG mirou alguns técnicos portugueses como Jorge Jesus e Carlos Carvalhal, mas não teve sucesso. Ambos optaram por recusar o convite do Galo.

Enquanto avalia o planejamento para 2023, o Atlético-MG de Cuca tem mais três adversários pela frente: Botafogo, Cuiabá e Corinthians, todos pelo Campeonato Brasileiro.