Atlético-MG mantém indecisão sobre Cuca a um mês do fim do contrato

Há divergências sobre a situação do técnico multicampeão nos bastidores do clube

O Atlético-MG ainda não se decidiu sobre a situação de Cuca, que tem contrato com o clube até novembro de 2022. Há divergências de opiniões até nos bastidores do clube, como soube a GOAL.

Hoje, o Galo é gerido de forma colegiada. Há ao menos oito pessoas ouvidas em uma decisão sobre a comissão técnica de 2023. O grupo conta com quatro mecenas — Rafael Menin, Renato Salvador, Ricardo Guimarães e Rubens Menin —, o mandatário Sérgio Coelho, o vice-presidente José Murilo Procópio, o diretor-executivo Rodrigo Caetano e o gerente de futebol Victor.

A GOAL apurou que há quem seja totalmente favorável à manutenção do técnico para a próxima temporada, mesmo que isso implique em mudanças drásticas no atual elenco — esta é uma das condições de Cuca para permanecer na Cidade do Galo.

Em contrapartida, existe uma ala que prega a indefinição em relação ao futuro do comandante, como soube a reportagem. A justificativa é que ele não conseguiu emplacar uma sequência de resultados desde o retorno — o time obteve quatro vitórias e seis empates em 16 partidas e tem 37,5% de aproveitamento. Além disso, também é levada em conta a relação do técnico com o plantel.

Cuca impôs condições para seguir na Cidade do Galo em 2023. O treinador quer carta branca para modificar o elenco no ano seguinte, o que contraria algumas expectativas e decisões da diretoria.

Sem dinheiro para contratar, o Atlético-MG trabalha com a busca por reforços de forma gratuita. O lateral direito Rodinei, o zagueiro Juan Jesus e o atacante Paulinho são nomes que agradam, mas desde que cheguem sem onerar os cofres do clube.