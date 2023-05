Atlético-MG x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (4), pela nona rodada; veja como acompanhar na internet

Atlético-MG e Corinthians se enfrentam na tarde desta quinta-feira (4), no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte, a partir das 15h (de Brasília), pela nona rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Galo TV, no YouTube.

Na quinta posição do grupo A com 12 pontos, o Atlético-MG entra em campo precisando ganhar, além de torcer por uma derrota do América-MG para garantir classificação às quartas de final. Do outro lado, o Corinthians, segundo colocado com 17 pontos, já conquistou a vaga, porém busca um triunfo para tentar encerrar a primeira fase na liderança.

Prováveis escalações

Atlético-MG sub-20: Gabriel, Leonardo, Kauan, Caio Maia, Vitinho, Yan Philipe, Vitinho, Vitor Graziani, Isaac, Daniel Borges e Rômulo.

Corinthians sub-20: Kauê; Caipira, Renato, Vinicius Cressi (André) e João Vinicius; Gabriel Moscardo, Ryan e Pedrinho; Biro, Higor e Arthur Sousa.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Léo Mana, Vitor Meer e Felipe Augusto estão suspensos.

Quando é?