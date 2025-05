Atlético-MG x Caracas: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (15), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Caracas se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa)

Na disputa acirrada pela liderança do Grupo H da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG entra em campo determinado a retomar o caminho das vitórias. Atualmente, o Galo ocupa a vice-liderança com cinco pontos, apenas um a menos que o líder Cienciano. Em quatro partidas, o time mineiro soma dois empates: 0 a 0 com o próprio Cienciano e 1 a 1 com o Caracas, além de uma vitória expressiva sobre o Iquique por 4 a 0 e uma derrota por 3 a 2 para a equipe chilena.

Já o Caracas aparece na terceira colocação, também com cinco pontos, mas com saldo de gols inferior. A equipe venezuelana iniciou sua campanha com vitória por 2 a 1 sobre o Iquique, seguida por empates contra o Cienciano por 2 a 2 e contra o Atlético-MG por (1 a 1. Sua única derrota foi para o Cienciano, por 3 a 1.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Natanael (Saravia), Junior Alonso, Lyanco, Caio Paulista (Rubens); Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Rony, Cuello e Hulk.

Caracas: Benitez; E. Rito, La Mantia, Del Pino, J. Yendis, Echenique Peña, Vegas Cordero, L. Heraldez, Hernandez Chavez e De Santis.

Desfalques

Atlético-MG

Guilherme Arana, Gabriel Menino, Cadu e Caio Maia seguem fora.

Caracas

Daniel Aguilar está lesionado.

Quando é?