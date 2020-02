Atlético-MG busca técnico de seleção, gasta em nomes prontos e quer 2020 de protagonista

A ideia dentro do planejamento do Galo é conquistar ao menos um dos títulos que não o Estadual: time estreia nesta quinta na Copa Sul-Americana

O parece determinado a fazer de 2020 um ano insuportável para o torcedor do . Na mesma temporada em que o arquirrival estreia na segunda divisão nacional, o investiu pesado para trazer um treinador estrangeiro e colocou como alvos jogadores já prontos no mercado, mas longe do final da carreira.

Dudamel, histórico goleiro venezuelano, abriu mão do seu vínculo com a seleção nacional para ser o gestor do projeto atleticano, em busca da volta do protagonismo para os lados de Lurdes. E o retrospecto indica que os mineiros têm muito com o que se animar para as próximas semanas.

Coordenador de um projeto que tem como objetivo levar a Vinotinto para a sua primeira , Dudamel conseguiu passar duas vezes seguidas para as quartas de final da e, na base, viu seu sub-20 alcançar a final do Mundial. E é de lá que busca o seu maior objetivo na janela de transferências.

Camisa 10 daquela equipe, Yeferson Soteldo vive momento decisivo no Santos. O Galo já ofereceu R$ 51 milhões para contar com o seu futebol, o que obrigaria o , em caso de recusa, a adquirir os 50% dos direitos econômicos que ainda são do Huachipato-CHI. O clube paulista, porém, não tem caixa para gastar R$ 25,5 milhões no momento e procura uma solução para não perder o seu melhor jogador ofensivo.

Ainda aos 22 anos, mas já provado em grande nível, Soteldo é o exemplo do jogador que o Galo procurou para o seu 2020. Na defesa, Guilherme Arana, também com 22 anos e já bicampeão brasileiro defendendo o , é a aposta para acertar um dos setores mais criticados pela torcida.

No meio-campo, Allan, em alta depois de grande ano no e também na primeira metade dos seus 20 anos, chegou depois de longa disputa entre o Galo e o próprio , vencida com aporte decisivo do banco BMG, parceiro atleticano nessa investida no mercado.

Com a base montada, o Atlético terá pela frente as disputas do Mineiro, Copa do , e Campeonato Brasileiro. A ideia é conquistar ao menos um dos títulos que não o Estadual, deixando a equipe em condição de voltar à Libertadores em 2021.