Soteldo, Cueva e futuro: Santos tem semana decisiva sem entrar em campo

O Santos terá pela frente alguns dias decisivos nos assuntos extra-campo

O não deixou uma boa impressão no clássico do domingo, contra o Corinthians, na Arena, mas ao menos terá uma semana sem jogos para trabalhar a equipe antes de voltar a atuar apenas na próxima segunda, contra o -SP, na Vila Belmiro. A pretensa tranquilidade, porém, contrasta com dias decisivos fora do gramado.

A principal questão referente ao extra-campo se refere ao venezuelano Yeferson Soteldo. De volta do Pré-Olímpico, o melhor atacante do em 2019 tem uma proposta do no valor de US$ 12 milhões (cerca de R$ 50 milhões). Valor baixo para alguém do seu nível, mas com um contexto que complica bastante a sua permanência.



Há uma cláusula no seu contrato que obriga o Peixe a comprar os 50% dos direitos econômicos vinculados ao Huachipato-CHI se houver uma proposta a partir de US$ 12 milhões. Neste caso, o Santos terá que desembolsar US$ 6 milhões (R$ 25 milhões) por essa parcela dos direitos. Para piorar, de acordo com o GloboEsporte.com, o Peixe ainda tem que pagar US$ 3,3 milhões (R$ 14 milhões) não quitados referentes à transferência inicial do atleta.



Assim como quase todos os outros clubes do país, o Peixe não cogita pagar R$ 40 milhões em contratações nesta janela. A impossibilidade deixa o time quase de mãos atadas diante de uma peça fundamental para as pretensões de um 2020 promissor para um Santos que fechou 2019 goleando o por 4 a 0.



Os problemas financeiros, que surgiram já na reta final do ano passado e motivaram entrevistas de Gustavo Henrique e Marinho, por exemplo, podem ser agravados com a iminente saída de Cueva. O peruano, que abandonou seu posto no Peixe e já fala como jogador do -MEX, ainda tem contrato com o time da Baixada e um montante de R$ 26 milhões a ser quitado com o Krasnodar.



Cueva alega que tem direitos de imagem atrasados a receber, o que permitiria, na sua visão, a rescisão do contrato. A jurisprudência, no entanto, só coloca a rescisão como medida a ser tomada quando o salário registrado em carteira (CLT) não é pago ao empregado. Imbróglio a ser resolvido na Justiça, mas que praticamente impossibilita Jesualdo Ferreira de contar com o meio-campista.



Outro que está prestes a deixar o Santos é Derlis González. O jogador interessa ao e tenta uma transferência ao clube do seu país desde as férias. Com Marinho machucado, as opções no setor ficam apenas por Lucas Venuto, Arthur Gomes e os jovens Tailson e Renyer. Tudo isso a um mês da estreia na Libertadores, o sonho de qualquer torcedor brasileiro.