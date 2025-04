Atlético-MG x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (20), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Botafogo se enfrentam neste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (Minas Gerais, Rio de Janeiro, Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia e Santa Catarina) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Atravessando momento delicado no Brasileirão, o Atlético-MG entra em campo pressionado pela primeira vitória na competição. Com apenas dois pontos somados em quatro rodadas, o Galo amarga a zona de rebaixamento. Até aqui, o time alvinegro ainda foi derrotado pelo Grêmio na estreia, por 2 a 1, e ficou no empate com São Paulo (0 a 0) e Vitória (2 a 2).

Por outro lado, o Botafogo ocupa a parte intermediária da tabela, com cinco pontos conquistados em quatro rodadas. O Alvinegro carioca empatou sem gols com o Palmeiras, ficou no 2 a 2 com o São Paulo, venceu o Juventude por 2 a 0 e foi derrotado pelo RB Bragantino por 1 a 0.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Saravia (Natanael), Junior Alonso, Lyanco, Caio Paulista; Fausto Vera, Rubens (Gabriel Menino); Gustavo Scarpa; Cuello, Rony, Hulk.

Botafogo: John; Vitinho, Jair, Barboza, Cuiabano (Alex Telles); Gregore, Marlon Freitas; Artur, Savarino, Matheus Martins (Santi Rodríguez); Igor Jesus.

Desfalques

Atlético-MG

Guilherme Arana, Patrick, Alan Franco, Igor Rabello, Júnior Santos, Cadu, Caio Maia e Brahian Palacios estão no DM.

Botafogo

Bastos está lesionado, enquanto Nathan Fernandes e Marçal estão em transição física.

Quando é?