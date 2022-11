Atlético-MG x Botafogo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Galo busca classificação direta à Libertadores de 2023; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em busca da classificação direta à Libertadores, o Atlético-MG recebe o Botafogo na noite desta segunda-feira (7), às 20h (de Brasília), no Mineirão, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na oitava posição, com 52 pontos, o Atlético-MG vem de dois empates e uma vitória nos últimos três jogos, e busca garantir a vaga direta à fase de grupos da Libertadores 2023.

"Penso que pusemos todas as fichas nossas na Libertadores e nos custou caro. Quando a gente foi eliminado nos pênaltis (para o Palmeiras), nós atrasamos no Brasileiro. São riscos que a gente corre. Não serve de desculpa, mas foi, no meu entendimento, na parte que eu dirigi, (foi) o que aconteceu", analisou o técnico Cuca.

Eduardo Vargas pode seguir na equipe equipe titular, enquanto Nacho Fernández e Pavón brigam pelas vagas de Zaracho e Ademir, respectivamente.

Do outro lado, o Botafogo, na 11ª posição, com 47 pontos, vem de derrota para o Cuiabá por 2 a 0.

Para o confronto, o técnico Luís Castro terá o retorno de Lucas Fernandes de volta ao time titular.

Em 79 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo registra 33 vitórias, contra 26 do Atlético-MG, além de 20 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Galo venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável ATLÉTICO-MG: Everson; Guga, Jemerson, Junior Alonso (Réver) e Dodô; Allan, Jair e Nacho Fernández (Zaracho); Ademir (Pavón), Keno e Vargas.

Escalação do provável BOTAFOGO: Gatito Fernández; Daniel Borges, Andryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires (Patrick de Paula) e Lucas Fernandes; Júnior Santos, Jeffinho e Tiquinho Soares.

Desfalques

Atlético-MG

Igor Rabello, Guilherme Arana e Hulk seguem lesionados.

Botafogo

Danielo Barbosa, Kayque, Breno e Eduardo, machucados, estão fora.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Atlético-MG é favorito contra o Botafogo nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,50 na vitória do Galo, $ 3,90 no empate e $ 6,30 caso o time carioca vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,05 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,70 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar no time que vai balançar as redes primeiro. Neste caso, paga-se $ 1,95 para o Atlético-MG, e $ 4,70 para o Botafogo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 7 de novembro de 2022

• Horário: 20h (de Brasília)

• Local: Mineirão – Belo Horizonte, MG

• Arbitragem: LEANDRO PEDRO VUADEN (árbitro), MICHAEL STANISLAU e LEIRSON PENG (assistentes), WANDERSON ALVES (quarto árbitro) e DAIANE CAROLINE MUNIZ (AVAR)