Atlético-MG x Betim: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Mineiro 2026

Atlético-MG e Betim se enfrentam neste domingo (11), às 18h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do canal ge tv no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Maior campeão do Campeonato Mineiro, com 50 títulos, o Atlético-MG mantém ampla hegemonia no Estadual, com seis conquistas nas últimas seis edições. Para a estreia neste domingo (11), a tendência é que o técnico Jorge Sampaoli utilize uma equipe alternativa.

Do outro lado, o Betim integra o Grupo B, ao lado de América, Tombense e Pouso Alegre. Estreante na elite do futebol mineiro após conquistar o título do Módulo II, o time chega motivado para enfrentar o atual campeão estadual.

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Luiz Gustavo, Iván Román, Vitão, Kauã Pascini, Mamady Cissé, Igor Toledo, Índio, Reinier, Murillo e Cauã Soares.

Betim: a atualizar.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Betim

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 11 de janeiro de 2026

domingo, 11 de janeiro de 2026 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Arena MRV - Belo Horizonte, MG

