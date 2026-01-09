+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Mounique Vilela

Atlético-MG x Betim: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Mineiro 2026

Equipes se enfrentam neste domingo (11), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Betim se enfrentam neste domingo (11), às 18h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do canal ge tv no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Maior campeão do Campeonato Mineiro, com 50 títulos, o Atlético-MG mantém ampla hegemonia no Estadual, com seis conquistas nas últimas seis edições. Para a estreia neste domingo (11), a tendência é que o técnico Jorge Sampaoli utilize uma equipe alternativa.

Do outro lado, o Betim integra o Grupo B, ao lado de América, Tombense e Pouso Alegre. Estreante na elite do futebol mineiro após conquistar o título do Módulo II, o time chega motivado para enfrentar o atual campeão estadual.

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Luiz Gustavo, Iván Román, Vitão, Kauã Pascini, Mamady Cissé, Igor Toledo, Índio, Reinier, Murillo e Cauã Soares.

Betim: a atualizar.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Betim

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: domingo, 11 de janeiro de 2026
  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Local: Arena MRV - Belo Horizonte, MG

Retrospecto recente

CAM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

BEC
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

CAM

Outros

BEC

2

Vitórias

2

Empates

1

10

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

