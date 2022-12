Atlético-MG avança em conversas com o São Paulo pela contratação de Patrick

Mineiros devem pagar entre R$ 8 milhões e R$ 10 milhões pela aquisição do meio-campista de 30 anos no mercado da bola

Atlético-MG e São Paulo avançaram nas tratativas para a transferência de Patrick no mercado da bola, como soube a GOAL.

Os mineiros devem pagar entre R$ 8 milhões e R$ 10 milhões pela negociação. O valor será parcelado e não haverá troca de atletas pela liberação do meio-campista de 30 anos para a Cidade do Galo.

Há um princípio de acordo entre os clubes, e o jogador avisou ao Tricolor paulista que não pretende permanecer em 2023, último ano do contrato no CT da Barra Funda.

Diante do posicionamento interno do atleta, a diretoria são-paulina está disposta a liberá-lo nesta janela de transferências. O clube ficará com a maior parte do valor.

O São Paulo desembolsou R$ 4 milhões, em janeiro de 2022, para contratar Patrick e adquirir 30% dos direitos econômicos. Hoje, o Internacional ainda detém 35%, e o restante — 35% — pertence ao próprio atleta.

Do valor total do negócio — entre R$ 8 milhões e R$ 10 milhões —, o Tricolor paulista deve ficar com a maior parte, e o restante seria entregue ao Colorado. O jogador de 30 anos está disposto a abrir mão de valores para defender o Atlético-MG neste momento, mas seguirá com 35% dos direitos.

Rogério Ceni não gostaria de se desfazer do atleta no mercado da bola. O técnico pediu ao presidente Julio Casares para que fosse feito um esforço a fim de segurá-lo no CT da Barra Funda em 2023. Em novembro deste ano, treinador e atleta tiveram um desentendimento no vestiário durante a derrota para o Fluminense. Entretanto, o assunto foi resolvido na segunda-feira seguinte à partida.