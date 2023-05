Atlético-MG x Athletico-PR ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil sub-17

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (11), pela terceira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-MG e Athletico-PR entram em campo na tarde desta quinta-feira (11), no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, às 16h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. .

O Atlético-MG chega com moral para o duelo, após ter eliminado de virada o Cruzeiro (derrota por 3 a 1 e vitória por 6 a 2). Além disso, o Galo passou também pelo Vitória-ES (2 a 0). Já o Athletico-PR passou por Gramadense (7 a 0 e 4 a 1) e Barra Futebol Clube (2 a 0).

Prováveis escalações

Atlético-MG: Cobra, Lucas, João Henrique, Guilherme, Fábio, Lucas, Denilson, Bruno, Kawê, Mateus e Pedro Henrique.

Athletico-PR: Maksym, Lucas, Nicolas, Sorriso, Guilherme, João Cruz, Arthur, Otávio, Stabelini, Juninho e Feitosa.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?