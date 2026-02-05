Atlético-MG x Athletic Club: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Mineiro 2026

Atlético-MG e Athletic Club se enfrentam neste sábado (7), às 18h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro de 2026.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Atlético-MG e Tombense ao vivo

O jogo entre Atlético-MG e Athletic Club será transmitido pelo sportv, na TV fechada, além do Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota para o RB Bragantino por 1 a 0 no Brasileirão, o Atlético-MG volta suas atenções para o Campeonato Mineiro. Maior campeão do Estadual, com 50 títulos, o Galo ocupa a vice-liderança do Grupo A, com 10 pontos conquistados, um a menos que a líder URT, e busca retomar o caminho das vitórias na competição.

Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli ainda não sabe se poderá contar com Mateo Cassierra. O atacante segue em fase de aprimoramento físico e é dúvida para fazer sua estreia com a camisa do Galo.

Do outro lado, o Athletic Club entra em campo em busca de recuperação para entrar na zona de classificação do Campeonato Mineiro. Na terceira colocação do Grupo C, com cinco pontos, a equipe soma uma vitória, dois empates e três derrotas, com aproveitamento de 27% no Estadual.

Athletic Club: Robert; Zeca, J.Silva, Índio e Enzo; Ian Luccas e Cabezas; L Filipe, Braga e Vera; Tavares.

Atlético-MG: Everson; Preciado, Alonso, Vitor Hugo, Pascini; Franco, Igor Gomes, Victor Hugo, Scarpa; Reinier e Cuello.

Desfalques

Atlético-MG

Alexsander, Lyanco

Athletic Club

Não há desfalques confirmados.

Que horas começa Atlético-MG x Athletic Club

