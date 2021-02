Atlético-MG arma homenagem e despedida a Victor; veja números do goleiro

Icônico goleiro do Galo fará sua última partida profissional contra o URT neste domingo (27), pela estreia do Campeonato Mineiro

Chega ao fim neste domingo (28) a jornada do goleiro Victor no futebol. Ídolo do Atlético Mineiro, o goleiro entrará em campo pela última vez, na partida que marca a estreia do clube na temporada 2021, contra o URT.

Confirmado como titular para o confronto, “São Victor” será homenageado pelo clube, que confirmou o tributo ao camisa 1 em uma publicação em seu perfil oficial no Twitter, que mostra diversas das camisas usadas pelo goleiro durante sua passagem pelo time.

As redes sociais do clube seguem no clima de despedida, com diversas postagens relembrando momentos de Victor com a camisa do Galo. Os torcedores também aproveitam para homenagear o ídolo, considerado um dos grandes nomes da história do time.

Com 38 anos de idade, Victor jogará seu jogo de número 424 pelo Galo, onde conquistou, com status de herói, o título da Libertadores 2013, Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana em 2014 e quatro troféus do Campeonato Mineiro (2013, 2015, 2017 e 2020).

No total foram 204 vitórias, 109 empates e 110 derrotas em partidas pelo Atlético Mineiro, onde atua desde 2012. Antes, Victor passou por Grêmio, Ituano e Paulista. Pela seleção do Brasil, foram seis partidas entre 2009 e 2014, com apenas um gol sofrido.

Na temporada de 2020, que marcou a promoção de Everson a titular do Galo, foram apenas quatro partidas disputadas, com sete gols sofridos. Terceiro colocado no Brasileirão, o time garantiu uma vaga na Libertadores 2021, mas perdeu o argentino Jorge Sampaoli, que se mudou para o Olympique de Marselha.

Confira as homenagens a Victor:

🧤😇 #ObrigadoSãoVictor #Grat1dão



O Atlético prestará homenagem ao goleiro Victor no jogo deste domingo (28), contra a URT, no Mineirão. A partida marcará a despedida do goleiro, um dos maiores ídolos do Clube em todos os tempos: https://t.co/T96b2DKzLV pic.twitter.com/Fo42gBHeAK — Atlético 😷 (@Atletico) February 27, 2021